Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Тюрьма и кастрация: педофилу вынесли приговор в Шымкенте

    29 Июля 2019, 15:45

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте сегодня специализированный межрайонный уголовный суд вынес приговор в отношении А. Еркинбека, 1978 года рождения, обвиняемого в покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении двоих малолетних девочек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского суда.

    В ходе расследования было установлено, что подсудимый 2 мая встретил 9-летнююдевочку. Он завел девочку в заросли кустарника и угрожаяубийством, заставил ее раздеваться, чтобы совершить насильственные действиясексуального характера. Но девочка, воспользовавшись тем, что мужчина отпустил ее руку, убежала отнего и попросила помощи у прохожих. Тем самым, подсудимый не смог довести свойпреступный умысел до конца.

    Затем мужчина, недалеко от первого места преступления,встретил другую девочку 12-ти лет, где под угрозойубийства, хотел увести ее в безлюдное место и совершить с ней насильственныедействия сексуального характера. Девочка стала громко плакать и звать на помощь. На ее крики прибежали прохожие, задержали преступника и передали его полиции.

    А. Еркинбек признан виновным и осужден к 15 годам лишениясвободы. При этом суд применил к нему принудительные меры медицинскогохарактера в виде химической кастрации.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Судебный процесс Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области
    Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы
    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    4 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы