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Тюрьма и кастрация: педофилу вынесли приговор в Шымкенте

29 Июля 2019, 15:45
Тюрьма и кастрация: педофилу вынесли приговор в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте сегодня специализированный межрайонный уголовный суд вынес приговор в отношении А. Еркинбека, 1978 года рождения, обвиняемого в покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении двоих малолетних девочек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского суда.

В ходе расследования было установлено, что подсудимый 2 мая встретил 9-летнюю девочку. Он завел девочку в заросли кустарника и угрожая убийством, заставил ее раздеваться, чтобы совершить насильственные действия сексуального характера. Но девочка, воспользовавшись тем, что мужчина отпустил ее руку, убежала от него и попросила помощи у прохожих. Тем самым, подсудимый не смог довести свой преступный умысел до конца.

Затем мужчина, недалеко от первого места преступления, встретил другую девочку 12-ти лет, где под угрозой убийства, хотел увести ее в безлюдное место и совершить с ней насильственные действия сексуального характера. Девочка стала громко плакать и звать на помощь. На ее крики прибежали прохожие, задержали преступника и передали его полиции.

А. Еркинбек признан виновным и осужден к 15 годам лишения свободы. При этом суд применил к нему принудительные меры медицинского характера в виде химической кастрации.

Приговор не вступил в законную силу.

Судебный процесс   Шымкент  
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