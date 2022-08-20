Тюлень напал на детей в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел в 14 микрорайоне, вблизи от берега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

По словам матери одной из пострадавших девочек, ее 12-летняя дочь с подружкой купались недалеко от берега. Внезапно на них напал небольшой тюлень - одной из девочек он укусил руку, второй - область плеча и спину.

«Мы вообще не знали даже, что он там плавает. Он подплыл и напал на нас», - сообщили девочки.

По словам родительницы, девочки испытали сильнейший шок. Взрослые, находившиеся на берегу, никак не отреагировали на произошедшее. Ее дочь сразу позвонила и сообщила о случившемся.

Женщина приехала и отвезла детей в приемный покой областной больницы. До 16 сентября пострадавшим будут делать прививки.

«Видимо, когда девочки барахтались в воде, тюлень отреагировал и почувствовал это как агрессию. Тюлени-то сами не нападают. В детстве мы также плавали в полметре от них, и все обходилось благополучно. Вода сейчас теплая, и они приплывают ближе к берегу», - сказала мама девочки.

Она также обратилась к ДЧС Мангистауской области с просьбой выставить спасателей на набережной 14 микрорайона, так как подобные случаи нападения тюленей происходят не впервые.

фото lada.kz