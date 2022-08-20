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    Тюлень напал на детей в Актау

    20 Августа 2022, 21:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел в 14 микрорайоне, вблизи от берега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    По словам матери одной из пострадавших девочек, ее 12-летняя дочь с подружкой купались недалеко от берега. Внезапно на них напал небольшой тюлень - одной из девочек он укусил руку, второй - область плеча и спину.

    «Мы вообще не знали даже, что он там плавает. Он подплыл и напал на нас», - сообщили девочки.

    По словам родительницы, девочки испытали сильнейший шок. Взрослые, находившиеся на берегу, никак не отреагировали на произошедшее. Ее дочь сразу позвонила и сообщила о случившемся.

    Женщина приехала и отвезла детей в приемный покой областной больницы. До 16 сентября пострадавшим будут делать прививки.

    «Видимо, когда девочки барахтались в воде, тюлень отреагировал и почувствовал это как агрессию. Тюлени-то сами не нападают. В детстве мы также плавали в полметре от них, и все обходилось благополучно. Вода сейчас теплая, и они приплывают ближе к берегу», - сказала мама девочки.

    Она также обратилась к ДЧС Мангистауской области с просьбой выставить спасателей на набережной 14 микрорайона, так как подобные случаи нападения тюленей происходят не впервые.

    фото lada.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Происшествия Мангистауская область Общество Актау
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