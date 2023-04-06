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    Тюльпаны Грейга зацвели недалеко от Шымкента

    6 Апреля 2023, 19:51

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Краснокнижные тюльпаны зацвели недалеко от Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на otyrar.kz.

    Тюльпан Грейга заслуженно носит звание «короля» тюльпанов. Это невысокий цветок с ярким бутоном, который открывается в начале апреля и цветет почти до июня. Лепестки тюльпана - вогнутые с заостренным верхним краем. Самые популярные на юге — красные, желтые и оранжевые. Раньше тюльпаны покрывали плотным ковром целые поля, но из-за угрозы их исчезновения эти цветы давно включили в список редких и исчезающих растений.

    «Тюльпаны Грейга нельзя срывать. Если вы сорвали цветок, луковица гибнет. А семена могут лежать в земле несколько лет, прежде чем образуют новую луковицу. Тем более что букет быстро завянет. Лучше оставить цветок расти, и наслаждаться его первозданной красотой. Это мы прививаем нашим ученикам. Чтобы они знали, что к природе и растениям нужно относиться с уважением», — сказала Эльмира Куаныш, эколог Центра экологии, краеведения и туризма.

    Не все знают, что тюльпаны — краснокнижные. За срыв тюльпанов грозит уголовная ответственность.

    «За плохое обращение с редкими видами растений предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей (1 МРП – 3450 тенге, 3000 МРП — более 10 млн тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет», — проинформировали в департаменте полиции Туркестанской области.

    Всего в Казахстане в Красную книгу занесены 18 видов тюльпанов. На юге страны распространены тюльпаны Грейга, Кауфмана и Регеля. Они входят в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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