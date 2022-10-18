Тысячу тонн сельхозпродукции привезут на ярмарку в Петропавловск

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 22 октября пройдет сельскохозяйственная ярмарка с участием всех районов области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сельхозярмарки в городе проводят еженедельно. Отличие этой – в участии всех районов. Помимо продуктов, приобрести на ярмарке можно будет грубые корма, зернофураж и зерноотходы для животных.

«На ярмарке будут представлены более 130 наименований продуктов питания и корма для животных. В том числе мед, овощи, картофель, рыба. Общий объем продукции - около одной тыс. тонн. Цены на всю продукцию будут на 15-20% ниже рыночных», - проинформировали в областном акимате.

Ярмарка будет работать на улице М. Жумабаева, в границах от Интернациональной до Пионерской, с 09.00 до 16.00 часов.