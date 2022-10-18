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    Тысячу тонн сельхозпродукции привезут на ярмарку в Петропавловск

    18 Октября 2022, 13:25

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 22 октября пройдет сельскохозяйственная ярмарка с участием всех районов области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сельхозярмарки в городе проводят еженедельно. Отличие этой – в участии всех районов. Помимо продуктов, приобрести на ярмарке можно будет грубые корма, зернофураж и зерноотходы для животных.

    «На ярмарке будут представлены более 130 наименований продуктов питания и корма для животных. В том числе мед, овощи, картофель, рыба. Общий объем продукции - около одной тыс. тонн. Цены на всю продукцию будут на 15-20% ниже рыночных», - проинформировали в областном акимате.

    Ярмарка будет работать на улице М. Жумабаева, в границах от Интернациональной до Пионерской, с 09.00 до 16.00 часов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Сельское хозяйство
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