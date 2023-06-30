Тысячу мотоциклистов наказали в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Почти тысяча мотоциклистов за 5 дней нарушили ПДД в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе рейдов за последние пять суток стражи порядка выявили 975 водителей мототранспортных средств, нарушивших правила дорожного движения. Из них за неиспользование мотошлемов по статье 593 КоАП РК привлечены к ответственности 187 лиц, за нарушение правил маневрирования по статье 595 КоАП – 123 водителя, а за нарушение тишины составлены протоколы по статье 437 КоАП в отношении 59 лиц.

Кроме того, оштрафованы 47 мотоциклистов, управлявших транспортом, не отвечающим требованиям технических регламентов, 44 – не прошедших техосмотр, 23 байкера, переоборудовавших транспорт без соответствующего разрешения, а также 14 водителей, которые проехали на запрещающий сигнал светофора.

Стоит отметить, что за этот год в Шымкенте привлекли к адмответственности свыше 2 тысяч любителей мотоциклов, а на штрафную стоянку водворены 32 мототранспорта.