Тысячу эковолонтеров подготовят в Казахстане - глава «Жас ұлан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 5 июня, Казахстан отмечает День эколога, и весь мир - День окружающей среды. Председатель РОО «Единая детско-юношеская организация «Жас ұлан» Динара Садвакасова в преддверии праздника поделилась мнением по поводу отношения казахстанцев к экологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экологическая ситуация актуальна, особенно в последнее время. В частности, за время карантина, так как люди сидели дома, было много отходов жизнедеятельности. Люди на заводах не успевали их перерабатывать. Не все люди сортируют мусор, хотя проблема и стоит остро. В последнее время можно отметить тенденцию роста числа экологически настроенных людей. Экология становится своего рода модным трендом. Сейчас очень модно носить экосумки, использовать многоразовые экобутылки. Постепенно люди становятся экологически осознанными, формируют у себя экологические привычки, и это не может не радовать», - сказала Динара Садвакасова в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

«Я занимаюсь непосредственно просвещением детей и молодежи, поэтому могу констатировать, что экологически настроенных людей становится больше, но проблема пока остается. В этой связи нужно объединять усилия, в стране становится все больше экоактивистов и экоблогеров, но большинство из них действует разрозненно. Поэтому отсутствует синергетический эффект», - добавила спикер.

В рамках Года волонтера ЕДЮО «Жас ұлан» реализует проект по подготовке 1 тысячи эковолонтеров по всей стране.

«Одним из 7 направлений в волонтерской деятельности, обозначенных Главой государства, стало #BirgemizTazaAlem по защите окружающей среды. Мы только завершили конкурс мини-грантов, к нам поступило более 300 заявок, из них мы отберем 68 проектов, которые получат по 300 тысяч тенге на поддержку волонтерских инициатив в сфере экологии. Там есть такие направления, как зоозащита, озеленение, очистка рек и лесов, экологическое просвещение, раздельный сбор ТБО и так далее. Сейчас мы объявили набор волонтеров по всей стране, зарегистрироваться можно, заполнив Google-форму у нас в Instagram-профиле либо на странице Birgemiz_taza_alem», - рассказала Д. Садвакасова.

По ее словам, тысяча отобранных волонтеров пройдет специальное обучение по вышеназванным направлениям и будет в течение 5 месяцев отрабатывать на практике полученные знания и участвовать в различных экопроектах.

«Мы надеемся, что этот пул даст импульс развитию сферы эковолонтерства в Казахстане», - заключила девушка.



