Тысячу человек направят на молодежную практику в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В этом году заработная плата проходящих молодежную практику в Алматы составляет 122 520 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор центра занятости Алматы Диляра Иманкулова в ходе брифинга региональной службы коммуникаций напомнила, что молодежная практика предназначена специально для безработных из числа выпускников организаций образования не старше 29 лет, без опыта работы по полученной профессии, сроком не более одного года.

«Оплата заработной платы производится центром занятости не менее 30 месячных расчетных показателей, в городе Алматы установлена сумма в размере 40 месячных расчетных показателей – в этом году заработная плата составляет 122 520 тенге. Запланировано охватить 1 000 человек, на сегодня направлено 390 человек», - сказала она.

Спикер призвала студентов вузов пройти молодежную практику, поскольку программа позволяет получить первоначальный опыт работы и показать свои профессиональные возможности.

«Молодежная практика позволяет многим выпускникам трудоустроиться на постоянную работу в те организации или компании, где они проходили практику», - добавила Д. Иманкулова.

Для участия в молодежной практике необходимо обратиться в центр занятности населения для подачи заявления и предоставить копию документа, удостоверяющего личность, копию трудовой книжки при наличии и копию документа, подтверждающего наличие технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования.

Диляра Иманкулова также заявила, что более 13 тыс. человек признаны безработными в Алматы с начала года.

Ранее сообщалось, что не менее 22 тыс. человек будет направлено на молодежную практику в Казахстане в этом году.