Тысячи жителей Атырау почтили память воинов ВОВ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Атырау в Парке Победы состоялось торжественное мероприятие «Ерлікке тағзым», посвященное Дню Победы. Тысячи жителей города и гостей почтили память воинов, павших в боях за мир и свободу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участники торжественного мероприятия почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Возложили цветы к монументу Вечного огня в парке Победы. Для участников праздника играл военный оркестр. Военнослужащие Атырауского гарнизона исполнили Гимн Республики Казахстан.

«День Победы - великий день, мы отдаем дань памяти всем тем, кто не вернулся с полей сражений, и всем тем, кто уже после победы, прожив долгую трудовую жизнь, ушел из жизни, сегодня их нет среди нас. Для меня этот день очень значим, мой отец Баян Кистаубаев воевал в годы Великой Отечественной войны. По его рассказам я знаю, что он сражался с фашистами на Волоколамском шоссе, вернулся с ранением и так прожил с этой раной в руке. У отца был брат Жакып, который не вернулся с войны, пропал без вести, его искали на протяжении двадцати лет, но поиски были тщетны. Сегодня его имя - на стене памяти среди жителей нашей области. Практически в каждой семье был свой герой, участник войны, кто не вернулся с войны или кто дошел до Берлина. В окружении было много таких людей, поэтому мы выросли на их рассказах, с глубоким уважением к ним. Я думаю, что День Победы должен праздноваться каждый год, чтобы грядущие поколения сохранили это в памяти. Пусть мы, наши дети, внуки, правнуки никогда не узнаем ужасов войны. Значение праздника в этом смысле очень велико. Мирного неба нам всем, чтобы в каждой семье царили уют и покой, и дети жили счастливо»,- сказала заместитель руководителя областного управления культуры, развития языков и архивного дела Асия Кистаубаева.

В мероприятии вместе с горожанами приняли участие руководство области, города, ветераны, военнослужащие Атырауского гарнизона, музыканты военного оркестра.