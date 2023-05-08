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    Тысячи людей эвакуировали из-за лесных пожаров в Канаде

    8 Мая 2023, 14:30

    ОТТАВА. КАЗИНФОРМ - В провинции Альберта бушуют лесные пожары. Огонь уничтожил более 120 гектаров леса и десятки домов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Около 30 тысяч жителей канадской провинции Альберта были вынуждены покинуть свои дома из-за бушующих лесных пожаров.

    По данным властей здесь выявлено более 110 очагов возгорания. Треть из них пока не удается взять под контроль. Огнем охвачены тысячи гектаров насаждений.

    Пожары начались несколько дней назад. Пламя уничтожило 122 гектара леса. Шестого мая в провинции была объявлена чрезвычайная ситуация.

    Премьер-министр провинции Дэниэль Смит посетила некоторые пострадавшие от пожаров районы и встретилась с эвакуированными людьми. Смит заверила, что сотрудники экстренных служб делают все возможное, чтобы остановить эти пожары.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Мировые новости Пожар Канада
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