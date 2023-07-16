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    Тысячи людей эвакуировали из-за лесного пожара на Канарских островах

    16 Июля 2023, 13:44

    САНТА-КРУС-ДЕ-ТЕНЕРИФЕ. КАЗИНФОРМ - Тысячи жителей острова Пальма на Канарских островах были вынуждены покинуть свои дома из-за лесного пожара, который начался рано утром в субботу и уже уничтожил 4500 гектаров земли и более десятка домов. Около 400 военнослужащих из различных ведомств задействованы в тушении пожара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC.

    Официальные лица заявили, что около 4255 человек были эвакуированы, в то время как другие отказываются уезжать. Пожар начался в районе Эль-Пинар в северо-западном муниципалитете Пунтагорда, а затем распространился на юг в сторону города Тихарафе.

    До наступления темноты к тушению пожара был привлечен гидроплан. По сообщениям местных СМИ, в воскресенье к операции присоединится второй.

    Красный Крест также создал центр помощи эвакуированным. В Испании выразили солидарность с людьми, пострадавшими от пожара, и готовы предоставить все необходимые средства в распоряжение властей острова.

    Пожар произошел из-за сильной жары, которая привела к резкому повышению температуры на большей части юга Европы, и продолжится на следующей неделе. Периоды сильной жары происходят в рамках естественных погодных условий, но в глобальном масштабе они становятся более частыми, интенсивными и длятся дольше из-за глобального потепления.

    Ранее крупный лесной пожар вспыхнул у аэропорта Бодрума. Температура воздуха в этом районе превысила 43 градуса.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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