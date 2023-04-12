Тысячи исторических артефактов пылятся в подвалах – археолог обратился к Президенту Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский историк, археолог Жакен Таймагамбетов поднял несколько проблемных вопросов в сфере археологии во время первого заседания Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК с участием Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как ученый практик я столкнулся с тем обстоятельством, что массовый материал: каменные артефакты, антропологический, археологический материал, керамика, фрагменты древесных остатков, рукописи, фотодокументы и так далее – из-за ограниченности музейных помещений порой негде хранить. В этой связи я бы хотел предложить мировой опыт по созданию хранилищ или так называемых депозитариев, где после научной фиксации можно было бы хранить данные материалы. Это было бы банком данных вещественной истории Казахстана», - сказал он, выступая на первом заседании Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК.

Ученый предложил выделить на территории Астаны участок размером 10-20 га для строительства головного здания института археологии имени А. Маргулана с современными лабораториями и депозитариями.

«Я готов передать 600 тысяч уникальных каменных артефактов, которые пылятся в подвалах КазНУ им.Аль-Фараби и Институте геологических наук», - уточнил Жакен Таймагамбетов.

Также он предложил создать совет по проведению экспертизы научных отчетов. По его словам, научные исследования нужно проводить на современном уровне с соблюдением международных требований. На этом строится поступательное развитие науки. Этого можно достичь, если есть качественные первоисточники, которые должны проходить процедуру экспертизы.

Сегодня в Астане состоялось первое заседание Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что все предложения, высказанные учеными будут суммированы и приняты во внимание. Также Глава государства рассказал о том, что регулярно, раз в два месяца, изучает новости о достижениях в науке во всем мире и заявил о готовности получать информацию от отечественных ученых.



