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    Тысячи британцев протестуют против приостановки деятельности парламента

    29 Августа 2019, 16:38

    ЛОНДОН. BBC - КАЗИНФОРМ - Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановлении работы парламента вызвало протесты по всей стране, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Решение премьер-министра также вызвало яростную ответную реакцию членов парламента и противников выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС) без соглашения.

    Правительство заявило, что пятинедельная приостановка работы парламента в сентябре и октябре даст время для обсуждения выхода Великобритании из ЕС.

    «Тысячи людей, в том числе теневой министр внутренних дел Дайан Эбботт и обозреватель левого крыла Оуэн Джонс, собрались на улицах», - отмечает издание Metro.

    Отмечается, что марш, созванный проектом «Другой Европы» и писателя Пола Мейсона, начался 28 августа около 17:30. Ранее в тот же день активисты вышли на площадь Альберта города Манчестера. В течение следующих дней в крупных городах Великобритании запланирована серия других акций протеста.

    Между тем на правительственном веб-сайте петицию с требованием не приостанавливать работу парламента менее чем за день подписали более миллиона человек.

    Накануне королева Великобритании Елизавета II утвердила решение премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке деятельности парламента.

    Автор:

    Алмас Жексенбеков

    Великобритания
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