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    Тысяча тонн семян отборной казахстанской пшеницы передана Кыргызстану

    10 Марта 2022, 17:15

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан была доставлена гуманитарная помощь из Казахстана в виде тысячи тонн элитных семян пшеницы казахстанского происхождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Церемония передачи гуманитарного груза прошла на железнодорожной станции «Бишкек-1» с участием посла Казахстана в Кыргызстане Рапиля Жошыбаева и министра сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбека Джаныбекова.

    Министр выразил искреннюю признательность казахстанской стороне за ценную поддержку в обеспечении элитными семенами пшеницы, что призвано способствовать повышению качества и урожайности продукции фермеров страны.

    «Направленная гуманитарная помощь в виде элитных семян повысит качество отечественных семян. Казахстанские семена сорта «Карабалыкская-20» соответствуют первому классу посевного стандарта со следующими сортовыми и посевными качествами: влажность – не более 14%, всхожесть – не менее 95%, сортовая чистота – не менее 99,7%. Семена свободны от карантинных сорняков, болезней и любых посторонних запахов», – отметил А. Джаныбеков.

    Посол отметил, что доставка гуманитарного груза организована Правительством РК по поручению Главы государства по результатам его переговоров с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

    Руководство Казахстана всегда с пониманием относилось к просьбам Кыргызстана, максимально содействовало в решении насущных социально-экономических проблем и оказывало существенную гуманитарную помощь.

    Стоит отметить, что в мае 2020 года была оказана гуманитарная помощь в виде поставок казахстанской муки в объеме пяти тысяч тонн. Через год, в мае 2021 года направлена гуманитарная помощь в виде 10 тысяч тонн муки.

    Мероприятие проходит в преддверии светлого праздника Наурыз, который всегда для наших народов является символом обновления, движения вперёд, прогресса и развития.

    «Не зря говорится, что казахи и кыргызы – братские народы. Уверен, что сотрудничество двух народов будет и далее крепнуть», - подчеркнул посол Р. Жошыбаев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Кыргызстан Сельское хозяйство
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