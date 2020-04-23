Тысяча семей получили помощь столичного клуба добряков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала карантина 1000 семей получили помощь «Столичного клуба добряков». Об этом сообщила директор клуба Динара Бекмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала карантина клубом оказана помощь 1000 семьям. Кроме того, мы по возможности оказываем помощь жителям близлежащих к столице населенных пунктов. Ежедневно наши волонтеры доставляют продовольствие нуждающимся в помощи», - сказала она.

По ее словам, в клубе на сегодня работает около тысячи волонтеров. Среди них около 70 считаются активными. В связи с карантином на сегодня есть ограничения по передвижению в городе. Подготовлены разрешительные справки около 10 волонтерам. Они занимаются доставкой продовольствия нуждающимся семьям.

«Волонтером клуба может стать любой желающий. Однако есть внутренние правила клуба. То есть, один раз в месяц необходимо заступать на дежурство, необходимо проверять семьи, которые нуждаются в помощи, активно участвовать в мероприятиях. Конечно, мы призываем активных людей вступать в наш клуб», - резюмировала Динара Бекмагамбетова.