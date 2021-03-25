Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Тысяча семей получат бесплатные продуктовые наборы в Карагандинской области

    25 Марта 2021, 16:30

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Продуктовые корзины весом 50 килограммов доставят жителям семнадцати городов и посёлков Карагандинской области. Благотворительную помощь получат малообеспеченные и многодетные семьи, а также семьи с детьми с особыми потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Поддержку оказывает благотворительный фонд AYALA в рамках акции «Ел тірегі - Елбасы», организованной БФ «Халык». По информации фонда, в Карагандинской области продуктовыми наборами обеспечат тысячу семей. Списки предоставляют региональные акиматы.

    «Наш фонд адресно помогает семьям, у которых на попечении находятся дети с инвалидностью, с момента начала пандемии. Мы передавали им одежду, игрушки и книги, сладкие подарки, продукты питания и планшеты для помощи в онлайн-обучении. В Караганде в декабре прошлого года проводили акцию «Сила заботы», - отметила Айдан Сулейменова, президент благотворительного фонда AYALA.

    Перед празднованием Наурыза продуктовые корзины получили 225 семей, проживающих в Караганде, Темиртау, Сарани и Каркаралинском районе.

    «Доставка продуктовых наборов в рамках акции «Ел тірегі - Елбасы» по Карагандинской области продолжится до 30 марта», - сообщили в фонде.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность Акимат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай
    Авария, случившаяся в четверг на Балхашской ТЭЦ, устранена
    17 млн тенге собрали предприниматели для пострадавших при пожаре в области Абай
    Freedom Holding Corp. и Semey Cement окажут финансовую поддержку семьям погибших при пожаре в области Абай
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане