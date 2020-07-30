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    Тысяча литров спиртосодержащей жидкости обнаружена в машине в Костанайской области

    30 Июля 2020, 13:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками департамента экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий и в рамках взаимодействия с Пограничной службы КНБ РК, органами госдоходов задержана «Газель» под управлением гражданина РК. 1991 года рождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ.

    При досмотре автотранспорта обнаружена и изъята спиртосодержащая жидкость неизвестного происхождения в количестве 1 000 литров, разлитая в пластиковые емкости объемом 5 литров.

    По факту проводятся проверочные мероприятия на предмет производства суррогатной алкогольной продукции.

    Изъятая продукция передана в органы государственных доходов для привлечения виновных лиц к административной ответственности и последующей передачи в уполномоченный орган в области здравоохранения.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Костанайская область Минфин РК
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