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    Тяжелых больных эвакуируют из больницы Жанатаса

    4 Января 2023, 21:48

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Пострадавшие во время ураганного ветра на территории Жамбылской области получают необходимую помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным областного управления здравоохранения, на 4 января зарегистрировано семь человек, получивших травмы различной степени тяжести из-за сильного урагана. Пять пострадавших – жители Таласского района и двое проживают в Таразе.

    Так, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга получила женщина из Таласского района. В состоянии средней степени тяжести ее сразу же госпитализировали в хирургическое отделение ЦРБ города Каратау. С открытой черепно-мозговой травмой и переломом теменной кости 9-летний мальчик, проживающий в Таразе, госпитализирован в нейрохирургическое отделение детской областной многопрофильной больницы областного центра.

    По информации пресс-службы акима Жамбылской области, центральную больницу в городе Жанатасе Сарысуского района из-за отсутствия электроснабжения пришлось подключить к электрогенераторам.

    На данный момент в ЦРБ в стационаре находится 45 пациентов. Дети, которые находились в стационаре, были эвакуированы в ближайшую амбулаторию с автономным отоплением. В родильном отделении для рожениц подключены обогреватели.

    В Сарысускую районную больницу из Тараза прибыли бригады скорой медицинской помощи для эвакуации тяжелых больных.

    В ведомстве заверили, что после стабилизации ситуации в кратчайшие сроки будут проведены работы по восстановлению электросетей, будут задействованы 10 бригад.

    В настоящее время в городе Жанатасе электроэнергия подана в дома жителей, оставшихся без света в результате сильного урагана. Сейчас принимаются меры по регулированию деятельности центральной котельной.

    Как сообщалось ранее, в Жамбылской области резкое ухудшение погодных условий, ураган порывами до 50 м/с, снегопад и нулевая видимость. Несмотря на предупреждения об ухудшении погодных условий, жамбылцы отправились в путь, на трассах спасатели вызволяют их из снежного плена. Открыт телефон «горячей линии» - 8(7262)513575, 514167. Режим ЧС природного характера ввели в самом ветреном Сарысуском районе, где ураган повалил столбы линий электропередач и оставил без света и тепла город Жанатас.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Происшествия Акимат МЧС
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