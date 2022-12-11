Тяжеловес из Казахстана нокаутом в первом раунде дебютировал в профи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На вечере профессионального бокса в Алматы состоялся бой казахстанских боксеров Адама Умаева и Шынарбека Батинулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Для них обоих это был профессиональный дебют. Поединок прошел в тяжелом весе и был рассчитан на четыре раунда. Его итогом стала досрочная победа Батинулы - техническим нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Шынарбек Батинулы яркой победой нокаутом дебютировал на профи-ринге, а Адам Умаев с поражения начал свой путь в профи.





Напомним, в главном бою вечера сегодня Жанкош Тураров и Луис Энрике Ромеро оспорят титул чемпиона IBO Inter-Continental в первом полусреднем весе.



