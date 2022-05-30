Тяжелое ранение получил офицер в Балхашском гарнизоне

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Состояние военнослужащего оценивается врачами как тяжелое, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

«30 мая 2022 года в Балхашском гарнизоне в результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием получил ранение офицер. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

По данному факту начато досудебное расследование. Для установления причин и обстоятельств произошедшего по указанию министра обороны направлена специальная комиссия», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.