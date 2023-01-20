Тяжелобольные актюбинцы смогут получать лечение в Медцентре Управделами Президента

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Медицинский центр Управления Делами Президента РК будет содействовать в обучении актюбинских медиков инновационным технологиям, оказывать услуги по санитарно-курортному лечению и медицинской реабилитации актюбинцев. Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан сегодня между руководством медцентра и акиматом Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Меморандум подписали аким Актюбинской области Ералы Тугжанов и руководитель Медицинского центра Управления Делами Президента РК Алексей Цой.

В рамках соглашения Медцентр УДП РК берет на себя обязательство проводить квалифицированные консультации, оказывать услуги по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации, а при необходимости принимать тяжелобольных актюбинцев на лечение. Достигнута договоренность об организации обучения сотрудников медицинских учреждений региона инновационным технологиям, обмене опытом и знаниями в области профилактики, диагностики, лечения и реабилитации заболеваний у пациентов, развитии новых медицинских технологий и инновационных методик дошкольного воспитания и обучения.

Меморандумом также предусмотрено повышение квалификации медицинского и управленческого персонала, в том числе проведение дистанционного обучения, совместных научных семинаров, конференций, развитие совместной научно-исследовательской и инновационной деятельности. Ожидается, что эти меры позволят реализовать трансферт технологий, обучить врачей, повысить качество отечественной медицины и доступность высокотехнологичных медицинских услуг для населения посредством развития региональной системы здравоохранения.

Аким области Ералы Тугжанов назвал заключение меморандума важным шагом для дальнейшего развития медицины в регионе.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании обратил особое внимание на повышение эффективности системы здравоохранения. В регионе проводится большая работа по исполнению поручений Президента. Только за последние 10 лет в Актюбинской области открыто более 200 медицинских объектов, оснащённых современным оборудованием. Подписанный меморандум о сотрудничестве - большой шаг на пути сохранения здоровья жителей Актюбинской области. Я уверен, что это даст огромный толчок повышению профессионального уровня работников сферы здравоохранения региона и качества оказываемой актюбинцам медицинской помощи», - сказал аким области.

О возможностях обмена опытом сообщил руководитель Медицинского центра УДП РК Алексей Цой.

«Сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения, ведущими мировыми стратег-партнёрами позволило позиционировать Медицинский центр в качестве центра наилучших практик или центра апробации для внедрения самых передовых технологий. Нами реализуется образовательная, научно-исследовательская работа, проводятся санитарно-эпидемиологические исследования, активно ведется поиск и внедрение в практику инновационных методов, а также трансферт в практическое здравоохранение республики. Только за последние три года специалистами клиник имплементированы и впервые внедрены в практику Казахстана более 150 новых технологий. Более 130 граждан области уже получили медицинскую помощь, санаторно-курортное лечение и реабилитацию в организациях медицинского центра. Мы планируем и дальше расширять и наращивать оказание практической помощи населению вашего региона. Всеми этими достижениями мы охотно поделимся с медицинским сообществом Актюбинской области», - отметил Алексей Цой.

В целом в рамках дней медицинского центра УДП РК, которые проходят в регионе с 17 по 20 января, лучшими врачами страны было проведено 30 сложных высокотехнологичных операций, оказана практическая и консультативно-методическая помощь 157 актюбинцам.



