Тяжелобольного малыша доставили санавиацией в Казахстан из Новосибирска

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Борт санитарной авиации доставил ребенка, 2017 года рождения, оказавшегося в тяжелом состоянии, из Новосибирска в Казахстан, передает МИА «Казинформ».

После обращения родителей Министерством здравоохранения РК при содействии Министерства иностранных дел РК был проведен ряд экстренных мероприятий для решения вопроса транспортировки гражданина Казахстана на родину. Ребенок находился в Искитимской центральной городской больнице Новосибирска, куда маленький пациент был экстренно госпитализирован в связи с тяжестью состояния. На основе полученной медицинской документации было принято комиссионное решение направить борт санавиации, оснащенный необходимым медицинским оборудованием, для авиатранспортировки ребенка по линии санитарной авиации РК.

11 декабря 2018 года в 18.45 по местному времени силами санитарной авиации РК в сопровождении медицинских специалистов пациент был доставлен в Астану для продолжения лечения в городскую детскую больницу №2.

За 11 месяцев 2018 года силами Министерства здравоохранения РК и службы санитарной было осуществлено 2299 вылетов, из них 12 для транспортировки пациентов, находящихся в тяжелом состоянии за рубежом. Кроме того, было оказано 2855 медицинских услуг (из них: транспортировано 2056 пациентов, выполнено очных консультаций - 457, операций на месте - 197, телемедицинских консультаций 145).

За весь период деятельности Республиканским центром санитарной авиации РК выполнено 13408 вылетов, оказана медицинская помощь 16559 пациентам, выполнено 16817 медицинских услуг. Также было выполнено 63 вылета для транспортировки донорских органов и биоматериала.

Санитарная авиация Республики Казахстан, в большей части, оказывает медицинскую помощь пациентам с заболеваниями системы кровообращения, при несчастных случаях, отравлениях и получении травм, при патологиях новорожденных и детского возраста, а также при неотложных акушерских состояниях. За 11 месяцев 2018 года патологии детского возраста составили 20,9% от общего количества пациентов.