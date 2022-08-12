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    • Тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло выиграла «золото» Игр исламской солидарности

    12 Августа 2022 23:03

    КОНЬЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло выиграла медаль V Игр исламской солидарности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Одна из самых прославленных тяжелоатлетов страны Зульфия Чиншанло стала чемпионкой Исламских игр. Практически сразу же вслед за триумфом Елены Шалыгиной в женской борьбе (65 кг, золотая награда), наша штангистка в весе до 59 кг Чиншанло, подняла на турецком помосте в общей сумме 220 кг (95-125).

    Зульфия не смогла реализовать третью попытку в 130 кг, но даже при этом ее отрыв от ближайшей соперницы из Нигерии составляет 18 кг! Также на ее счету все «малые» медали соревнований. По правилам нынешних игр Исламской солидарности в общекомандный зачет идут награды выигранные в «рывке» и «толчке», — сообщили в пресс-службе Дирекции по развитию спорта.
    #Спорт #Турция
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