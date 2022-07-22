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    Тяжелоатлетка из Казахстана выиграла «серебро» юношеского чемпионата Азии

    22 Июля 2022, 18:18

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Тяжелоатлетка из Казахстана Надежда Ли выиграла медаль на чемпионате Азии в столице Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Федерации тяжелой атлетики Казахстана в Instagram.

    Надежда Ли завоевала « серебро « на чемпионате Азии среди юношей и девушек до 17 лет в категории до 64 килограммов. В сумме двоеборья спортсменка подняла 184 (100+84) килограмма.

    Ранее, 21 июля, другие казахстанские тяжелоатлеты Алина Колиушко в категории до 59 килограммов, Аружан Даулетова (71 килограмм) и Алексей Чуркин (73 килограммов) завоевали серебряные медали ташкентского первенства Азии.


    Фото: instagram.com/wf_rk

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Узбекистан
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