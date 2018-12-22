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Тяжелоатлет Илья Ильин шокировал всех на лицензионном турнире ОИ-2020

22 Декабря 2018 16:00 450
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Тяжелоатлет Илья Ильин шокировал всех на лицензионном турнире ОИ-2020

АСТАНА. КАЗИНФОРМ ­ - В Дохе (Катар) продолжается международный турнир «Кубок Катара», который является вторым лицензионным стартом в рамках квалификации на Олимпийские игры-2020 в Токио, сообщает Sports.kz.

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Участие в турнире принимают только спортсмены олимпийских весовых категорий.

Сегодня проходят соревнования в весе до 109 килограммов, где от Казахстана в Катар отправился четырехкратный чемпион мира Илья Ильин. Наш соотечественник заявил самые большие веса среди всех участников, однако не вышел на помост. Причина такого решения тяжелоатлета неизвестна.

В рывке у Ильина была заявлено 180 килограммов - больше всех соперников, а в толчке - 215, столько же было в заявке у представителя Украины Дмитрия Чумака. 

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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