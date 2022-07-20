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    Тяжелоатлет Алишер Байбуров стал чемпионом Азии

    20 Июля 2022, 22:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Тяжелоатлет Алишер Байбуров завоевал «золото» чемпионата Азии среди юношей до 17 лет, передает МИА «Казинформ».

    «На мажорной ноте завершили сегодня свое выступление наши спортсмены!

    @baiburov.27 Алишер Байбуров стал чемпионом Азии среди юношей до 17 лет и серебряным призером Азиатского первенства среди юниоров до 20 лет!

    В «рывке» наш спортсмен реализовал две попытки из трех и остановился на отметке в 134 кг. В «толчке» единственной удачной попыткой стал вес в 155 кг, однако этого было достаточно, чтобы дважды подняться на пьедестал почета в категории до 67 кг!» - говорится в публикации пресс-службы Федерации тяжелой атлетики Казахстана в Instagram.


    Фото: www.instagram.com/wf_rk

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Узбекистан
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