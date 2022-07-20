Тяжелоатлет Алишер Байбуров стал чемпионом Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Тяжелоатлет Алишер Байбуров завоевал «золото» чемпионата Азии среди юношей до 17 лет, передает МИА «Казинформ».

«На мажорной ноте завершили сегодня свое выступление наши спортсмены!

@baiburov.27 Алишер Байбуров стал чемпионом Азии среди юношей до 17 лет и серебряным призером Азиатского первенства среди юниоров до 20 лет!

В «рывке» наш спортсмен реализовал две попытки из трех и остановился на отметке в 134 кг. В «толчке» единственной удачной попыткой стал вес в 155 кг, однако этого было достаточно, чтобы дважды подняться на пьедестал почета в категории до 67 кг!» - говорится в публикации пресс-службы Федерации тяжелой атлетики Казахстана в Instagram.





Фото: www.instagram.com/wf_rk















