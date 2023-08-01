Тяжбы чиновников и предпринимателей в Алматинской области прокомментировал Кабмин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ответил на депутатский запрос касательно вопроса проведения проверки застройки санитарных зон близ Алматы вокруг действующих заводов, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В адрес Министерства экологии и природных ресурсов (далее – МЭПР) неоднократно поступали жалобы населения с недовольством на деятельность ТОО «Молочный завод «Солнечный», ТОО «Kagazy Recуcling» и ТОО «Нуртау Темир». Жалобы публиковались в социальных сетях с критикой о бездействии госорганов. Так, на основании коллективного обращения жителей города Алматы департаментом экологии по городу Алматы Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР (далее – Департамент) проведена проверка в отношении ТОО «Молочный завод «Солнечный» и установлен ряд нарушений экологического законодательства, по результатам которой ТОО привлечено к административной ответственности по статьям 328 и 332 КоАП, а также внесено предписание об устранении выявленных нарушений», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Аналогично, на основании обращения жителей города Алматы департаментом также проведена проверка в отношении ТОО «Нуртау Темир». По словам Премьера, выявлены грубые нарушения, и в результате ТОО также привлечено к административной ответственности по статьям 327 и 328 КоАП.

При проведении проверок указанных субъектов выявлено также несоответствие фактических размеров санитарно-защитных зон выданным заключениям санэпидслужб. Расстояния жилых домов от крайних источников предприятий составляют: ТОО «Молочный завод «Солнечный» – 5 метров, ТОО «Нуртау Темир» – 23 метра.

«При этом, согласно заключению государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, санитарно-защитная зона ТОО «Нуртау Темир» должна быть не менее 300 метров, ТОО «Молочный завод «Солнечный» - не менее 100 м. Положительные заключения государственной экологической экспертизы и разрешения на эмиссии в окружающую среду выданы акиматом города Алматы на основании санитарно-эпидемиологических заключений органов санитарно-эпидемиологического контроля», - отметил глава Кабмина.

Он также сообщил, что акиматом города Алматы направлено исковое заявление в суд об аннулировании ранее выданного заключения государственной экологической экспертизы и разрешения на эмиссии в окружающую среду ТОО «Нуртау Темир».

«Решением Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 17 января 2022 года исковые требования о признании незаконными заключения государственной экологической экспертизы, разрешения на эмиссии, выданных управлением зеленой экономики города Алматы, и приостановлении деятельности ТОО, удовлетворены в полном объеме. Решение вступило в законную силу и выдан исполнительный лист», - добавил А. Смаилов.

Ранее депутаты Мажилиса обратились с запросом в Правительство и озвучили жалобы предпринимателей на «безответственность чиновников и беззащитность предпринимателей перед их произволом».

«В настоящее время данная проблема получила тенденцию к дальнейшему обострению. Так, в Демпартию «Ак жол» обратился ряд предприятий, столкнувшихся с грубейшим попиранием их прав, по одним и тем же схемам. Это ТОО «KZ Recycling» в Алматинской области, молочный завод «Солнечный», промышленное предприятие ТОО «Нуртау Темир» в городе Алматы и другие. В одних случаях, при приобретении земельных участков под бизнес 20 лет назад, госорганы выдали все необходимые разрешения, предприниматели инвестировали средства, закупили и установили производственное оборудование, платят налоги, обеспечили работой сотни людей – как ТОО «KZ Recycling», где работают более 900 человек», - говорится в депзапросе.