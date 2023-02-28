Twitter увольняет 200 сотрудников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Это уже не первый раунд сокращений в компании с тех пор, как в октябре прошлого года после длительных баталий и скандалов ее приобрел миллиардер Илон Маск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

С тех пор Маск уволил около половины из 7 500 сотрудников, работавших в Twitter к моменту покупки.

Маск сопроводил очередной раунд сокращений постом в Twitter: «Надеюсь, у вас будет хорошее воскресенье. Первый день остатка вашей жизни».

Лишившаяся своей должности Эстер Кроуфорд, исполнительный директор Twitter Payments, которая курировала ставший с приходом Маска платным сервис верификации Twitter Blue, написала там же, в своем аккаунте в Twitter, что гордится своей командой.

А один из топ-менеджеров Мартин де Куйпер, основавший сервис для рассылки новостей Revue, приобретенный Twitter в 2021 году, сообщил, что догадался об увольнении по тому, что ему заблокировали рабочую почту.

Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам технологий Зои Клейнман, при всех неожиданных шагах Илона Маска у руля Twitter никто не ожидал, что он уволит Эстер Кроуфорд – одну из ключевых фигур в компании.

В ноябре она опубликовала фотографию себя в спальном мешке на полу в штаб-квартире Twitter: как раз тогда Илон Маск сообщил сотрудникам, что тем, кто не желает работать на износ на благо компании, лучше сразу уволиться.

Предполагалось, что Кроуфорд даже может стать следующим генеральным директором компании – несколько недель назад Маск заявил, что оставит этот пост, как только найдет себе замену.

В ноябре Маск заявил, что сервис переживает «масштабное падение доходов», поскольку рекламодатели сокращают расходы на фоне опасений по поводу модерации контента.

Недавно Twitter начал делиться доходами от рекламы с некоторыми из создателей контента.

По мнению Клейнман, очередная встряска в компании демонстрирует, насколько трудно сейчас приходится технологическим компаниям – работа не гарантирована даже наиболее преданным сотрудникам.

События последних месяцев подтверждают это мнение: компании Amazon, Microsoft и Alphabet (владелец Google), объявили о десятках тысяч увольнений. В конце января за восемь дней в шести крупных технологических компаниях, включая Spotify, Intel и IBM работы лишились более 10 тысяч человек.

Месяц назад агентство Reuters сообщило, что Twitter произвел первый процентный платеж – около 300 млн долларов, по банковскому кредиту, взятому Маском для финансирования покупки.

Покупка Twitter обошлась Илону Маску в 44 млрд долларов, при этом 13 млрд долларов были покрыты за счет банковских кредитов. Однако ответственность за выплаты по кредитам несет сама технологическая компания, а не Маск.

Сам миллиардер на Всемирном правительственном саммите в Дубае в январе заявил: «Я думаю, что, возможно, ближе к концу этого года наступит подходящий момент, чтобы найти кого-то другого для управления компанией, потому что я полагаю, что она должна стабильной в финансовом отношении примерно к концу этого года».

Однако есть признаки, что финансовым здоровьем Twitter пока не блещет.

В Великобритании против компании подан иск за предполагаемую неуплату арендной платы за ее лондонскую штаб-квартиру. Аналогичный иск грозит ей в США – платежи за штаб-квартиру в Сан-Франциско тоже просрочены.

При этом, как сказал Би-би-си адвокат, представляющий интересы более 100 бывших работников Twitter, число сотрудников, подающих судебные иски против компании, «растет ежедневно».

По данным сайта Layoffs.fyi, в 2022 году технологические компании сократили более 150 тысяч работников, и еще больше увольнений ожидается по мере замедления роста крупнейших экономик мира.

Вот о каких мерах сообщили некоторые крупные американские технологические компании за последние несколько недель:

IBM Corp заявила о сокращении 3 900 сотрудников.

Spotify сокращает 6 % своих сотрудников, или около 600 человек.

Alphabet сокращает 12 тысяч рабочих мест, сообщил ее генеральный директор в служебной записке.

Microsoft сообщила, что сократит 10 тысяч рабочих мест к концу третьего квартала 2023 финансового года. В октябре компания уволила почти тысячу человек в нескольких подразделениях.

Amazon заявила, что увольнения в рамках всей компании затронут более 18 тысяч сотрудников.

Meta Platforms, материнская компания Facebook, заявила, что сократит 13 % своего штата, или более 11 тысяч сотрудников.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер сказал агентству Reuters, что увольнения станут частью плана по реструктуризации – в 2023 году компания рассчитывает сократить расходы на 3 млрд долларов.

Cisco Systems заявила, что проведет реструктуризацию, которая может затронуть около 5 % ее персонала. Эти меры начнутся во втором квартале 2023 финансового года и обойдутся компании в 600 млн долларов.

HP заявила, что ожидает сокращения до 6 тысяч рабочих мест к концу 2025 финансового года.

Dell сократит около 6 650 рабочих мест, или 5 % от общего числа сотрудников.

Ранее сообщалось, Илон Маск «назначил» собаку новым гендиректором Twitter.



