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    Twitter подал в суд на Илона Маска

    13 Июля 2022, 09:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Компания Twitter намерена заставить основателя Tesla и SpaceX через суд совершить ее приобретение за 44 млрд долларов, как это предусматривает заключенный сторонами договор. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Компания Twitter подала в суд на американского предпринимателя Илона Маска в связи в решением последнего отказаться от ее покупки. Как следует из документов, направленных представителями Twitter в суд американского штата Делавэр во вторник, 12 июля, компания намерена добиться выполнения Маском условий договора о покупке.

    «Поведение Маска явно подтверждает, что он стремится уйти от обязательного контракта, который он подписал добровольно, и что он стремится нанести при этом ущерб Twitter, - цитирует исковое заявление агентство AFP. - Twitter понес и будет продолжать нести непоправимый ущерб в результате нарушений, допущенных ответчиком».

    Теперь суду предстоит решить, будет ли Маску разрешено расторгнуть соглашение о покупке. По условиям договора, в случае выхода из него одной из сторон предусмотрен штраф в размере до одного миллиарда долларов. Компания просит суд назначить четырехдневное разбирательство на середину сентября, пишет Reuters.

    Ранее, 8 июля, Илон Маск, являющийся сегодня самым богатым человеком на планете, заявил, что расторгает сделку о приобретении компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. При этом он указал, что компания «существенным образом нарушила многочисленные положения соглашения о слиянии». В частности, Маск настаивал, что истинное число фейковых и спамерских аккаунтов в Twitter значительно выше, чем указанные соцсетью «менее пяти процентов».

    В апреле стало известно, что а мериканский предприниматель Илон Маск планирует приобрести компанию Twitter за $44 млрд долларов.

    Фото: gettyimages.com

    Автор:

    Ринат Дусумов

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