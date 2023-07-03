Twitter ограничивает число постов, которые можно просматривать в день

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Twitter временно вводит ограничения на количество твитов, которые пользователи могут прочитать в день, сообщил владелец компании Илон Маск. Пользователи с неверифицированными аккаунтами теперь смогут читать не более 1000 сообщений в день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Для новых неподтвержденных учетных записей лимит составит 500 твитов в день. Верифицированные учетные записи в настоящее время могут читать 10 000 сообщений в день.

Верификация в соцсети, позволяющая получить «синюю галочку», стоит 8 долларов в месяц, а для пользователей iPhone — 11 долларов в месяц.

Маск изначально установил более строгие ограничения, но изменил их в течение нескольких часов после объявления о нововведении.

По его словам, мера вводится для борьбы с «экстремальным уровнем» сбора данных и манипуляций системой.

Он не объяснил, что имелось в виду под манипуляцией системой в данном контексте.

«У нас забирали столько данных, что это ухудшало качество обслуживания обычных пользователей», — объяснял Маск в пятницу, после того как Twitter стал требовать авторизоваться, прежде чем просматривать контент соцсети. Этот шаг был назван «временной экстренной мерой».

Не совсем понятно, что Маск имеет в виду под сбором данных. Возможно, речь идет об автоматическом считывании больших объемов данных, которым пользуются компании, специализирующиеся на работе с искусственным интеллектом, в том числе для обучения чат-ботов — таких как ChatGPT компании Open AI и Bard, разработанный Google.

Проще говоря, парсинг данных — это извлечение информации из Интернета. Большие языковые модели, на основе которых работают чат-боты, должны учиться на множестве реальных человеческих разговоров, чтобы создавать контент, не отличимый от обычной речи. Миллиарды постов в Reddit и Twitter отлично подходят для этих целей и активно используются компаниями, занимающимися искусственным интеллектом.

Но Twitter, Reddit и другие подобные платформы хотят получать деньги за использование этих данных.

В апреле исполнительный директор Reddit Стив Хаффман в интервью New York Times выразил недовольство действиями компаний, которые занимаются ИИ.

«Корпус данных Reddit действительно ценен, — сказал он. — Но у нас нет необходимости отдавать этот ценный материал крупнейшим компаниям мира бесплатно».

Twitter уже начал взимать плату с пользователей за доступ к своему интерфейсу программирования приложений (API), который часто используется сторонними компаниями и исследователями, в том числе занимающимися ИИ.

Но за решением Маска могут стоять и другие причины.

Например, таким образом он может подталкивать людей к использованию Twitter Blue, платного сервиса подписки. Возможно, в будущем будет введена модель, в которой пользователям придется платить за полный сервис Twitter и доступ к неограниченному количеству сообщений.

До того как Маск купил Twitter, верифицированный статус и «синюю галочку» бесплатно получали учетные записи, связанные с известными людьми и компаниями. Теперь эта функция доступна всем, но за деньги.

Изначально меры, введенные Маском в пятницу, предполагали, что владельцы верифицированных аккаунтов смогут видеть 6000 постов в день, неверифицированных — 600, а новые неверифицированные пользователи — только 300.

Эксперт из BCS, британской организации, исследующей информационные технологии, Адам Леон Смит назвал этот шаг «очень странным», поскольку ограничения на прокрутку ленты Twitter повлияют на доходы компании от рекламы.

Маск купил компанию в прошлом году за 44 миллиарда долларов после долгих колебаний. Он критиковал предыдущее руководство Twitter, а вскоре после покупки компании сократил штат сотрудников с чуть менее 8 тысяч до примерно полутора тысяч человек.

В интервью Би-би-си он сказал, что сокращение штата было непростым процессом.

Среди уволенных были и инженеры, поэтому сокращения вызвали недовольство пользователей, опасавшихся нестабильной работы системы.

Хотя Маск признал, что перемены привели к сбоям в работе Twitter, в апреле он сказал Би-би-си, что проблемы длились недолго и теперь сайт работает нормально.