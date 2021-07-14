Творчество Низами Гянджеви - неоспоримый фактор в развитии азербайджанско-казахских литературных связей – профессор

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В честь 880-летнего юбилея великого азербайджанского поэта-мыслителя, писателя и выдающегося представителя мировой литературы Низами Гянджеви азербайджанский писатель, доктор филологических наук, профессор Бакинского славянского университета Низами Мамедов Тагисой поделился малоизвестными и интересными сведениями о связи азербайджанского поэта с казахской литературой, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению Н. Мамедова, азербайджано-казахские исторические, этногенетические, фольклорные, эпические, культурные, литературно-национальные связи имеют давнюю историю.

«Эти связи фактически берут своё начало с Орхоно-Енисейских надписей, общетюркских письменных памятников, где достаточно называть имя великого шейха Ахмеда Яссауи, жившего на территории Туркестана. Он был настолько известным суфием, что о нем говорили следующее: «В Медине - Мухаммед, в Туркестане - Ходжа Ахмед». Все эти памятники в одинаковой мере являются исконным наследием всех тюркских, в том числе азербайджанского и казахского народов», - отметил спикер.

По мнению профессора, мифологический образец у казахов Коркыт Ата, исторический эпос азербайджанцев «Китаби-Деде Коркуд» также указывают на общность исторических корней этих памятников у азербайджанского и казахского народов.

«Мифический Коркыт Ата в казахской литературе превратился в образ мудрого старца Коркуд Ата – письменного памятника у азербайджанцев. Эти связи имеют тысячелетнюю историю. Откуда же наши связи? На протяжении столетий тюркские племена еще с древности фактически жили на территории Китая, Сибири, Средней Азии и Казахстана, откуда большими группами мигрировали в сторону Северного, Южного Кавказа, Руси, Балканского региона, вплоть до Скандинавии», - объяснил он.

«В XII веке в интенсификацию этих связей свою лепту внес выдающийся поэт и мыслитель Низами Гянджеви - автор прекрасных эпических поэм, родившийся и живший всю свою жизнь в городе Гянджа Арранской области Азербайджана. Однако по сей день идут инсинуации вокруг принадлежности Низами Азербайджану. Так, например, некоторые лжеученые считают его персидским поэтом, а лезгинские псевдоисторики стараются доказать, что Низами - лезгинский поэт. Заметим, что не одна из этих точек зрений не имеет под собой каких-либо достоверных оснований. Такая точка зрения давно разнесена в пух и в прах такими учеными с мировым именем как Э. Бертельс, А. Марр, А. Крымский и др.» - высказал свое мнение спикер.

Продолжая свою речь, Н. Мамедов подробнее остановился на том, почему Низами считается азербайджанским поэтом.

«В первую очередь, потому что Низами родился в одном из крупных городов Арранской области городе Гянджа, считавшимся широко известным ещё с начала IX века. В ту эпоху и в настоящее время этот город относился к территории Азербайджана, о чем свидетельствуют скрупулезные исследования крупных низамиведов А. Крымского, Е.Бертельса и др. Интерес вызывает и тот факт, что на протяжении всей своей жизни, никуда не выходя за пределы Гянджи, Низами создавал такие шедевры, в результате чего они стали значительным явлением не только в азербайджанской, тюркской, восточной, но и в мировой литературе», - отметил он.

Рассказывая события, связанные с жизнью Низами, профессор остановился на том, какую важную роль в судьбе и творчестве Низами Гянджеви сыграла его любимая супруга – Аппак (в азербайджанских источниках Афаг – Н.Т.).

«Она была подарена Низами правителем Ширваншаха, по заказу которого поэт написал шедевр – дастан «Лейли и Меджнун». Поскольку поэма понравилась шаху, он подарил ему юную пленницу, кипчачку по имени Аппак. Она была неописуемо красивой и любимой женой Низами. Именно под ее влиянием поэт создал неповторимые женские образы как Ширин, Нушабе, Фитна и многие другие. Вскоре у них родился сын, которого назвали Мухаммедом. Некоторое время они были счастливы. Около десяти лет Низами прожил с Аппак вместе. Однако 1179 году случилось невосполнимое горе, Аппак скончалась. Это фактически стало большой трагедией для Низами. Потеряв Аппак, поэт перенес всю свою любовь на сына Мухаммеда. В некоторых своих поэмах Низами посвящает отдельные фрагменты под названием «Наставления моему сыну Мухаммеду», - поделился спикер.

Как проинформировал Н. Мамедов, на языке Низами широко распространенным словом является тюрк во многих значениях. Например, тюрк белый, красивый, изящный. Тюрчанку он представляет как символ необычной, божественной красоты, тонкой грации и стройности.

«Низами, как мы видим, самыми тесными узами связан с казахской историей, культурой и литературой. Эта связь в первую очередь выражается в том, что основоположник новой казахской литературы Абай Кунанбайулы больше чем другие казахские авторы, обратившись к сочинениям Низами, под его творческим влиянием поэмы «Искендернаме», написал свою поэму «Ескендир» (т.е. «Искендер»). Влияние Низами чувствуется и в других поэмах Абая – в «Сказании об Азиме» и «Масгуд».

Кроме этого, Абай переложил на казахский язык поэму Низами «Искендернаме». В изучении наследия Низами велика роль академика Мухтара Ауэзова, который указал на грандиозность духовного облика и мудрость его творений, обогативших сокровищницу мировой культуры», - поделился писатель.

Помимо этого Н. Мамедов добавил, что любовь к Аппак настолько была у Низами сильной, что поэму «Хосров и Ширин» посвятил он именно своей любимой жене – дочери казахов Аппак.

«И другие казахские поэты, писатели и литературные критики вообще проявляли неподдельный интерес к творчеству Низами. Так, например, казахский автор Есмамбет Исмаилов в одной из своих статей близко знакомит казахов с поэтическим наследием Низами. А литературовед Сакенали Сеитов, будучи знакомым произведениями Низами, отмечал, что имеются определённые сюжеты его поэм и среди казахов, особенно поэмы «Лейли и Меджнун», - сказал спикер.

Он отметил, что к произведениям Низами обращались и классики казахской литературы ХХ века, в частности С. Муканов, Г. Мусрепов и другие. В советские годы переводились отдельные произведения Низами на казахский язык. В особенности поэма «Лейли и Меджнун».

«Бывало так, что к поэме «Лейли и Меджнун» обратились несколько казахских поэта – Таир Жароков, Такен Алимкулов, Гали Орманов, Жакан Сыздыков, Касым Аманжолов и другие. Особенно поэтичным получился перевод поэмы «Лейли и Меджнун», осуществлённый Шакаримом Кудайбердиевым. Габит Мусрепов в романтическом плане воссоздал образы Низами и его возлюбленной Аппак. Здесь автор ставит целью запечатлеть образ кипчачки Аппак и самого Низами. Поэма заканчивается диалогом между Низами и Аппак, в котором нашли отражение жизненное кредо обоих образов», - заметил он.

Н. Мамедов сказал, что крупный казахский поэт Халижан Бекхожин, написав поэму «Аппакнаме» вслед за ней перевел поэму Низами «Семь красавиц» на родной язык. В поэме «Аппакнаме» достаточно много полноценных образов (смелая девушка, наездница Аппак, Симнар, Низами, лошадь-иноходец, Акмоншак, города Гянджа, Дербент и многое другое), отличающиеся своеобразным колоритом.

«Заметим, что драматическая поэма Г. Мусрепова «Дочь кипчака Аппак» и поэма дастан Г. Бекхожина «Аппакнаме», занимая достаточное место в казахской литературе ХХ века, в то же время считаются оригинальным достижением казахской литературы. Все изложенное нами ярко доказывает, мысль о том, что творчество Низами Гянджеви явилось мощным и неоспоримым фактором в развитии и формировании азербайджанско-казахских литературных связей», - сказал он.

Профессор признался, что в последние годы особенно активизируется процесс ознакомления казахского читателя с азербайджанской литературой.

«Так, например, совсем недавно в Казахстане подготовлена антология азербайджанских поэтов, к работе над которой были подключены известные казахские поэты, писатели и переводчики. И это неслучайное, а закономерное явление, ибо в школьной программе Казахстана изучаются произведения Низами, Физули, Хатаи и др. В 2018 году в Баку состоялась презентация подготовленной книги переводов произведений Г. Джавида на казахский язык. Здесь же целесообразно подчеркнуть, что в творческой судьбе азербайджанских и казахских поэтов можно найти много точек соприкосновений. В этом плане весьма сходна судьба азербайджанца Г. Джавида и казаха Магжана Жумабаева.

В целом, можно сказать, что освоение творчества азербайджанских поэтов, в том числе в первую очередь наследие Низами в казахской культуре и литературе с каждым годом активизируется. Надеемся, что 880-летний юбилей великого Низами даст ещё больше толчка в части изучения особенностей творчества Низами в казахской литературе и стимула в плане переводов творческого наследия великого азербайджанца на казахский язык», - резюмировал профессор Бакинского славянского университета Н. Мамедов.