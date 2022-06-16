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    Творчество Мухтара Шаханова заслуживает похвал и почета – Президент

    16 Июня 2022, 17:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» известному поэту и писателю Мухтару Шаханову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Скоро Мухтару Шаханову исполнится 80 лет. Его творчество заслуживает всех похвал и почета. Это очень честный и преданный своему народу человек», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе первого заседания Национального курултая.

    Глава государства подчеркнул, что он специально выбрал для награждения эту площадку.

    «Я сегодня подписал Указ о присвоении Мухтару Шаханову звания «Қазақстанның Еңбек Ері». Я посчитал правильным удостоить его самой высокой награды нашей страны именно в Улытау», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Культура Регионы Курултай Улытауская область Национальный курултай
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