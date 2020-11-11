Творчество Димаша побудило итальянского исполнителя петь на казахском языке

РИМ. КАЗИНФОРМ - Творчество всемирно известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена побудило итальянского исполнителя и аранжировщика Фабио Казале петь на казахском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DimashNews.

Фабио Казале родился в столице Италии, Вечном городе Риме. Сколько исполнитель себя помнит, он всегда пел. И не удивительно, ведь его страну называют колыбелью музыкального искусства, а почти все итальянцы от природы очень музыкальны.

Музыканта всегда вдохновляли такие великие исполнители, как Дэвид Боуи, Фредди Меркьюри, а недавно он открыл для себя творчество Димаша, услышав песню «S.O.S».

Способность казахстанского певца брать как очень высокие, так и очень низкие ноты поразила Фабио, и он захотел сделать каверы на песни Димаша.

На вопрос, как же Фабио, не знающему казахский язык, удается исполнять песни почти без акцента, он признается, что тратит на разбор текста очень много времени.

«Делать кавер на «Самал Тау» было достаточно сложно, так как я совсем не знаю казахский язык. Приходилось ориентироваться на слух и тщательно разбирать каждое предложение», – поделился музыкант.

Фабио мечтает спеть вместе с Димашем дуэтом и когда-нибудь написать совместную композицию. Недавно музыкант посвятил казахстанскому исполнителю песню, которую назвал «Angelo senza confine» («Ангел без границ»), передав в ней то, что хотел бы однажды сказать Димашу.

Сейчас Фабио готовит для Dears еще несколько сюрпризов. Помимо «Самал Тау», он планирует выпустить еще один кавер на песню Димаша, а затем начать писать собственные песни.