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    Творчество Димаша Кудайбергена хотят популяризировать в Венгрии

    18 Ноября 2020, 07:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Венгерский учитель музыки и музыкальный терапевт Габриэлла Наги опубликовала статью о казахстанском певце Димаше Кудайбергене в одном из самых крупных музыкальных изданий Венгрии «Zene», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Dimashnews.com.

    Габриэлла Наги является автором публикации и большой поклонницей Димаша Кудайбергена. В комментарии для DimashNews Габриэлла рассказала, что планирует опубликовать в журнале серию статей о «казахском поющем феномене».

    Первую публикацию автор посвятила краткой информации о певце и его знаменитом исполнении «S.O.S», которая для многих поклонников певца была первой песней, которую они услышали у Димаша.

    «Димаш никогда не давал концерты в Венгрии, и сейчас о нем здесь знают немногие. Я планирую написать несколько статей в наш самый популярный музыкальный веб-журнал, надеясь тем самым поднять интерес венгерской аудитории к его творчеству», – поделилась Габриэлла.

    Венгерский музыкальный журнал «Zene» существует с 2009 года. И с тех пор обрел статус одного из самых известных и читаемых в стране. Основная цель издания – рассказывать читателю о главных событиях, как в венгерской, так и в мировой музыкальной индустрии.

    В сети Facebook количество подписчиков журнала составляет более 65 тысяч человек, в сети Twitter их число превысило 14 тысяч.

    Напомним, недавно композитор Игорь Крутой поделился со своими подписчиками в соцсетях приятной новостью - о подготовке совместно с Димашем Кудайбергеном к первой в условиях пандемии записи новой песни. Название новой песни «Я скучаю по тебе», стихи к этой песне написал соавтор и друг композитора Игорь Николаев.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Культура Венгрия Димаш Кудайберген
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