Творческую лабораторию по оцифровке документов создадут в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В библиотеках Северо-Казахстанской области за год открыли 14 коворкинг-центров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации региональной службы коммуникаций, коворкинги есть во всех районных библиотеках. Одним из первых такой центр был открыт в областной библиотеке имени Сабита Муканова.



«В рамках реализации Программы «Рухани жаңғыру» в областной библиотеке имени С. Муканова работает Центр по изучению казахского алфавита в латинской графике, ресурсный центр робототехники Maker space, Start-up центр, объединивший региональные IT-компании и перспективные стартап-проекты, которые стали комфортной зоной развития и реализации, различных бизнес-идей в регионе», - сказала руководитель отдела развития библиотек ОУНБ им. С.Муканова Галина Шахмантова.





В библиотеках области проводят научно-практические конференции, деловые встречи, круглые столы и семинары.



«В областной библиотеке им. С. Муканова открыта масштабная книжная выставка «Семь граней Великой Степи», отражающая все направления статьи Главы государства, где представлено более 300 книг. Она вызывает большой интерес у пользователей библиотеки. Выставка будет доступна в областной библиотеке жителям и гостям города в течение всего 2019 года», - рассказала Г.Шахмантова.



В 2019 году библиотеки области планируют создать творческую лабораторию по оцифровке документов «Культурный COD», реализовать региональный межбиблиотечный краеведческий проект «Библиотур».