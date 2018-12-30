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Творческую лабораторию по оцифровке документов создадут в СКО

30 Декабря 2018 11:45 77
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Творческую лабораторию по оцифровке документов создадут в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В библиотеках Северо-Казахстанской области за год открыли 14 коворкинг-центров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации региональной службы коммуникаций, коворкинги есть во всех районных библиотеках. Одним из первых такой центр был открыт в областной библиотеке имени Сабита Муканова.

«В рамках реализации Программы «Рухани жаңғыру» в областной библиотеке имени С. Муканова работает Центр по изучению казахского алфавита в латинской графике, ресурсный центр робототехники Maker space, Start-up центр, объединивший региональные IT-компании и перспективные стартап-проекты, которые стали комфортной зоной развития и реализации, различных бизнес-идей в регионе», - сказала руководитель отдела развития библиотек ОУНБ им. С.Муканова Галина Шахмантова.

Творческую лабораторию по оцифровке документов создадут в СКО
В библиотеках области проводят научно-практические конференции, деловые встречи, круглые столы и семинары.

«В областной библиотеке им. С. Муканова открыта масштабная книжная выставка «Семь граней Великой Степи», отражающая все направления статьи Главы государства, где представлено более 300 книг. Она вызывает большой интерес у пользователей библиотеки. Выставка будет доступна в областной библиотеке жителям и гостям города в течение всего 2019 года», - рассказала Г.Шахмантова.

В 2019 году библиотеки области планируют создать творческую лабораторию по оцифровке документов «Культурный COD», реализовать региональный межбиблиотечный краеведческий проект «Библиотур».

 

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Ключевые слова: Рухани жаңғыру, Северо-Казахстанская область, Образование,
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Автор:

Олеся Жуковень

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