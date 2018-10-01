Творческий вечер критика и публициста Амангелды Мырзабека прошел в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошел творческий вечер известного литературного критика и публициста Амангелды Мырзабека «Қазақты сүю», посвященный 50-летнему юбилею писателя, передает МИА «Казинформ».

Встреча с поклонниками и почитателями таланта состоялась в Национальном университете искусств в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» и при активном содействии партии «Нұр Отан».

С юбилеем публициста поздравили известные поэты, писатели, деятели культуры, представители творческой интеллигенции. С приветственным словом к юбиляру и всем собравшимся обратился первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев.

В Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» Глава государства отдельно остановился на необходимости продолжения процесса модернизации общественного сознания. Программа «Рухани жаңғыру» получила широкую поддержку и придала мощный импульс модернизационным процессам в обществе. Елбасы поручил не только продолжить данную инициативу, но и наполнить ее новым содержанием и направлениями.

Ведущая политическая сила страны в рамках трансформации собственной деятельности реализует сразу несколько проектов по поддержке программы «Рухани жаңғыру». Один из них направлен на активизацию взаимодействия партии с представителями творческой интеллигенции. Для этой цели недавно был подписан специальный меморандум о взаимном сотрудничестве между партией «Нұр Отан» и Союзом писателей Казахстана. Прошедшее мероприятие можно с уверенностью назвать одним из конкретных результатов ранее достигнутого соглашения.

В своем выступлении первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев отметил особую роль Амангелды Кеншиликулы в развитии современной казахской литературы и подчеркнул серьезную значимость представителей творческой интеллигенции в реализации всех направлений программы модернизации общественного сознания.

«Творчество, критические статьи и эссе Амангелды Мырзабека известны широкой общественности. Он продолжает славные традиции этого жанра и это для нас особенно ценно. Как член нашей партии, он вносит серьезный вклад в реализацию поручений Елбасы и процесс партийной модернизации. Уверен, что Амангелды Мырзабек будет и впредь работать над реализацией наших новых партийных инициатив совместно с представителями творческой интеллигенции», - сказал Маулен Ашимбаев.





Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» также рассказал о проектах, которые партия намерена реализовать совместно с писателями, поэтами и другими представителями творческих профессий. Завершая поздравление он вручил юбиляру партийную награду «Алғыс хат» и пожелал ему дальнейших творческих успехов.

Модератором творческого вечера выступил известный сатирик и писатель Копен Амирбек. Виновника торжества также поздравили государственный и общественный деятель Мырзатай Жолдасбеков, писатели Толен Абдик, Кажыгали Мухамбеткали и другие видные деятели культуры.

К слову, юбилей публициста отпраздновали не только в столице Казахстана. Ренее творческие встречи с почитателями таланта Амангелды Мырзабека прошли в Атырауской, Костанайской и Туркестанской областях.







Амангелды Мырзабек родился в 1968 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «Журналистика». Но следуя примеру отца - известного поэта Кеншилика Мырзабекова, в качестве своего главного увлечения в жизни он выбрал именно литературу.

В разные годы он работал редактором издательства «Санат», заведующим отделом переводов и информации Центрального государственного музея РК, заместителем главного редактора Казахского радио, первым заместителем главного редактора газеты «Нұр Астана», главным редактором радио «Шалқар».

Публицист является членом Союза писателей Казахстана, а также состоит в казахском ПЕН-клубе. Кроме того, Амангельды Мырзабек - лауреат премии «Алаш», обладатель стипендии Президента Республики Казахстан, лауреат премии имени Мукагали Макатаева, победитель международного конкурса «Рух» в номинации «Лучшая литературная критика». Магистр казахского языка и литературы.

Ряд его работ были выпущены в зарубежных издательствах. Амангельды Мырзабек написал 10 книг, которые были переведены на несколько иностранных языков.