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    Творческий конкурс в честь 175-летия Абая проведен в Акмолинской области

    29 Октября 2020, 17:03

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Региональный проектный офис «Рухани жаңғыру» Акмолинской области совместно с областным учебно-методическим центром провели республиканский онлайн конкурс-эссе «БІЗ – АБАЙ ЖОЛЫНДАМЫЗ!», посвященный юбилею великого казахского поэта и философа Абая Кунанбайулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

    Для участия в мероприятии заявки подали более 40 студентов из различных регионов Казахстана. На начальном этапе конкурса участники прочитали первый том романа-эпопеи «Путь Абая» на казахском и русском языках, по итогам которого в финал прошли 20 участников. Финалисты через приложение ZOOM присоединились к вебинару областного учебно-методического центра, в ходе которого по прочитанному роману «Путь Абая» за 45 минут написали эссе на темы «Атаның ұлы емес, елінің ұлы» и «Духовная натура поэта и мелодия любви».

    «Очень рад, что принял участие в конкурсе и стал победителем. Писателю Мухтару Ауэзову в точности и во всем многообразии удалось отобразить внутренний мир поэта, его мысли и чувства, его отношение к себе. В целом, внутренний мир Абая и тема любви в романе «Путь Абая» ясна и понятна читателю, но и вызывает большой интерес к дальнейшему познанию Абая и его творчества», - поделился студент Кокшетауского университета имени Ш.Уалиханова Аслан Абуталибов.

    Победители конкурса были награждены грамотами и ценными призами от организаторов.

    К слову, данное мероприятие пополнило множество разноформатных мероприятий, проводимых в Акмолинской области по популяризации духовного наследия великого поэта.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акмолинская область Культура Рухани жаңғыру Регионы Казахстана Абай
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