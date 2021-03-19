Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Творческие коллективы казахского культурного центра выступили в Ташкенте

    19 Марта 2021, 17:10

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахский культурный центр представил праздничную программу «Қасиетті халық тойы - Нұрлы Наурыз» для жителей и гостей Ташкента, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Праздник весеннего равноденствия, который издревле символизирует возрождение природы, единение и дружбу, прошел в одноименном парке «Навруз» в рамках декады праздничных мероприятий в узбекской столице.

    Праздничная программа представлена увлекательными и яркими музыкально-театрализованными представлениями и концертом творческих коллективов казахского НКЦ. В концертной программе «Қасиетті халық тойы - Нұрлы Наурыз» участие приняли Жаксылык Жорыкбаев, Орбигуль Суюрбаева, Сакен Акылбеков, Бекбол Калходжаев и молодые таланты.

    «Сегодня особенный день планетарного уровня. Именно в Наурыз наступает день весеннего равноденствия, обновляется мир. Я сердечно поздравляю всех своих соотечественников, желаю всем мира, добра, чистого неба, достатка в каждой семье, благополучия», - поздравила казахстанцев ветеран Государственной филармонии Узбекистана, солистка ансамбля «Әнші Әжелер» Орбигуль Суюрбаева.

    Свои поздравления жителям Казахстана передал руководитель Казахского культурного центра в Узбекистане Серикбай Усенов: «Главная цель культурного мероприятия – сохранение национальной идентичности. Нам нужно сделать так, чтобы молодежь знала о традициях, обычаях и культуре, потому что будущее в ее руках. В Узбекистане в дружбе и братстве проживают более 130 наций и народностей. Дружба между казахскими и узбекскими народами имеет исторические корни, общность религий, культуры, языка. В Ұлыстың ұлы күні, как называют его в народе, желаю всем благополучия, здоровья, праздничного настроения, достатка и изобилия».

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Соотечественники Узбекистан Наурыз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Вице-президент КФБ: Успех в Ташкенте - победа всей страны
    Отказ от дресс-кода летом сэкономит до 7% энергопотребления – эксперты из Узбекистана
    Появилось расписание боев казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров