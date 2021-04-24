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    ТВ и радио временно прекратят вещание 27 апреля в Казахстане

    24 Апреля 2021, 05:50

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Телевидение и радиовещание не будут работать в Казахстане 27 апреля из-за профилактических работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство информации и общественного развития РК.

    27 апреля 2021 года с 03.00 до 17.00 часов будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

    «АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств. Приносим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

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    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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