ТВ и радио временно прекратят вещание 27 апреля в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Телевидение и радиовещание не будут работать в Казахстане 27 апреля из-за профилактических работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство информации и общественного развития РК.

27 апреля 2021 года с 03.00 до 17.00 часов будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

«АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств. Приносим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.