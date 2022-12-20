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    Тушу сайгака обнаружили в багажнике авто в Кызылординской области

    20 Декабря 2022, 21:51

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками патрульной полиции города Кызылорды был замечен припаркованный вдоль трассы Жезказган-Кызылорда, вызывавший подозрение автомобиль. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    При проверке автомобиля марки «Лада»в багажнике обнаружена и изъята туша отстреленного сайгака. Водитель задержан на месте происшествия. Им оказался 33-летний житель области. Вещественное доказательство изъято. По факту проводится досудебное расследование по статье 339 ч.1 . В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Назначены все необходимые экспертизы.


    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    Кызылординская область Экология МВД РК Сайгак
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