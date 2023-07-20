Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Тушу мертвого тюленя выбросило на берег в Актау

    20 Июля 2023, 17:23

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Очевидцы сфотографировали тушу мертвого тюленя, которого прибило к берегу около яхт-клуба в Актау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    По словам очевидцев, неизвестные через несколько минут после того, как отдыхающие отошли от берега, убрали тюленя с берега и закопали его.

    Новости о мертвых тушах тюленей, выброшенных на каспийское побережье, поступают регулярно. Так, мертвые морские котики были найдены 3 июня. А в мае в Мангистауской области зафиксировали массовую гибель тюленей и осетра.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Мангистауская область Каспийское море
    Новости по теме
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау