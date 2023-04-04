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    Тушить пожар на побережье Каспия продолжают в Атырауской области

    4 Апреля 2023, 21:27

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжается тушение пожара в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Личный состав департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области совместно с сотрудниками РГП «АқЖайық» третий день ведут борьбу с огнем на побережье Каспийского моря. За этот период удалось ликвидировать более 80 га возгорания (общая площадь пожара составляет 89,5 га).


    «Тушение возгорания осуществляется комбинированным способом. Где отсутствует доступ пожарной техники из-за заболоченной местности, применяются ранцевые огнетушители и хлопушки. На других участках, где возможен проезд, используется пожарная техника. С 17 часов 4 апреля к тушению подключился вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас» с водосливным устройством. В настоящее время осуществлено 14 сбросов общим объемом 70 тонн воды. Сбросы осуществляются на основные очаги пожара. В настоящее время остается не потушено около 4 га. Всего в борьбе с пожаром задействованы более 70 человек и 20 единиц техники. Мониторинг пожарной обстановки на территории области находится на особом контроле», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

    Как дополнили в МЧС, с 17:50 по 20:53 вертолетом МИ-8 с водосливным устройством спасательной авиации Казахстана было осуществлено 20 сбросов по 3 тонны.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Пожар Каспийское море
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