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    Туши мертвых животных найдены на берегу  реки в ЗКО

    9 Апреля 2021, 17:52

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области на берегу реки найдены туши мертвых животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инцидент произошел возле поселка Белес в районе села Байтерек. Житель села выразил беспокойство по поводу найденных на берегу реки туш барана, козы, коровы и лошади.

    По словам акима сельского округа Белес Малика Ильясова, оказалось, что это не ворованный скот, найден владелец этих животных.

    «Найденные туши животных принадлежат одному хозяйству в городе Уральск. Из-за плохой дороги, видимо, он оставил туши животных здесь», - прокомментировал аким поселка.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Западно-Казахстанская область Происшествия Экология Регионы Казахстана
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