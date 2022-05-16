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    Туши 64 мертвых тюленей нашли на берегу в Мангистау

    16 Мая 2022, 09:10

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В управлении рыбной инспекции по Мангистауской области сообщили, что выброс туш тюленей и рыбы на берег произошел из-за сильного шторма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    В районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса обнаружены туши мертвых тюленей.

    По данному факту совместно с экологами и местным исполнительным органом создана рабочая группа, в составе которой проведено обследование данного района. В ходе полного осмотра подсчитано общее количество погибших тюленей - 64 тушки, а также обнаружено пять рыб осетровых пород.

    «Выброс туш тюленей и рыбы на берег произошел в результате прошедшего накануне сильного штормового юго-западного ветра. Они находятся в состоянии сильного разложения и гниения. Для проведения лабораторной экспертизы взяты образцы погибших животных и помещены в холодильную камеру. Также взяты пробы воды и воздуха», - сообщили в управлении рыбной инспекции по Мангистауской области.

    Ранее сообщалось, что в конце апреля на побережье Каспия обнаружили 94 туши мертвых тюленей. Точную причину гибели тюленей экологи пока не назвали.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Экология Мангистауская область Регионы Казахстана Минэкологии Животные Природа Каспийское море
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