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    Тушение сухостоя под Астаной: 222 тонны воды сброшено с вертолетов

    20 Июня 2023, 19:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Огнеборцами продолжается работа по тушению сухостоя под Астаной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Пожарные столичного ДЧС, а также прибывшие подразделения Акмолинской и Карагандинской областей продолжают тушение сухостоя на площади 80 га.

    С начала тушения пожара авиацией осуществлено 74 сбросов воды, объемом 222 тонны. Всего в тушении на данный момент задействовано 172 человека, 46 единиц техники и 2 вертолета.

    По распоряжению министра по ЧС группировки сил и средств МЧС, в том числе военнослужащие воинских частей, привлеченные к тушению пожара, убыли на место постоянной дислокации.

    Тушение пожара находится на личном контроле министра по ЧС генерал-майора Сырыма Шарипханова.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана МЧС Пожар
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