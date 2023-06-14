Тушение пожара в области Абай продолжается на четырех участках - МЧС

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На данный момент тушение пожара продолжается на четырех участках: в селе Поднебесное, поселке Шульбинск, селе Жерновка и Каштакском лесничестве. Тушение осуществляется с привлечением наземных средств и авиации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

По информации оперативного штаба, прямой угрозы населенным пунктам на данный момент нет.

«Продолжается работа по созданию противопожарных разрывов и минерализованных полос. Ведется активное проливание очагов и кромки по периметру пожара, а также захлестывание и засыпка кромки пожара грунтом.

По результатам утреннего аэровизуального обследования, силы и ресурсы для оперативного тушения сосредоточены в направлении Каштакского лесничества. Благодаря оперативным действиям и слаженной работе пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение пожара», - проинформировали в пресс-службе МЧС.





В ведомстве добавили, что оперативные кадры, полученные с вертолетов, помогают контролировать ситуацию на фронте пожара и эффективно направлять сбросы воды. Сегодня, начиная с 6:00, было осуществлено 214 сбросов воды общим объемом 640 тонн. С момента начала пожара сброшено более 6000 тонн воды.

На текущий момент поступило 188 обращений по горячей линии. Номера горячей линии МЧС и ДЧС: 8 (7172) 53 32 84, 8 (7222) 35 38 31.

По данным АО «Казгидромет», 14 июня прогнозируется погода без осадков, с ветром северного, северо-восточного направления 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с. Температура воздуха днем +20 +25°C. На 15 июня ожидается северный ветер 9-14 м/с, с порывами до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +5 +10°C, днем +23 +28°C.

Напомним, на данный момент 1800 человек продолжают тушить пожар в области Абай. Объявлен сбор помощи пострадавшим.

Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке.

Кто в ответе за трагедию и что нужно сделать, чтобы предотвратить такие происшествия в будущем, можно прочесть здесь.