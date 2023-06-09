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    Тушение пожара в области Абай осложняется погодными условиями

    9 Июня 2023, 15:56

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Тушение пожара в Бородулихинском районе области Абай осложняется погодными условиями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Как отметил заместитель акима области Абай Димитрий Гариков, также очень сложными являются и географические условия – по песчаным барханам с трудом пробирается даже вездеходная тяжелая техника. Ориентировочная площадь пожара составляет 30 тысяч га. Затронуты Батпаевское, Камышенское и Успенское лесничества.

    »Пожарные борются с тремя очагами горения на различных участках. Угроза близлежащим населенным пунктам сохраняется, селу Бородулиха угрозы нет, но жители лесной зоны предупреждены и готовы к возможной эвакуации. Силы и средства, прибывшие из Астаны, находятся на страже в Каштакском направлении«, - добавил Д. Гариков.

    В оперативном штабе, расположенном неподалеку от эпицентра пожара, работают аким области Абай, представители МЧС и МВД.

    Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет.

    Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара в области Абай.

    Напомним, большой пожар произошел в Абайской области в мае. 22 мая возгорание началось на территории Алтайского края и перешло на территорию ГЛПР «Семей орманы» Абайской области.

    По своей инициативе 277 жителей близлежащих населенных пунктов самостоятельно эвакуировались к родственникам.

    Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел заседание Оперативного республиканского штаба на базе МЧС по тушению природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области. В Бородулихинском районе было создано три эвакуационных пункта, был объявлен режим ЧС. Общая площадь горения составила около 3500 га.

    Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов поручил провести ревизию территории резервата «Семей орманы», полностью устранить очаги огня и тления, а также оценить ущерб от пожара в Абайской области.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия МЧС Пожар Абайская область Пожар в области Абай
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