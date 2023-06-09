Тушение пожара в области Абай осложняется погодными условиями

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Тушение пожара в Бородулихинском районе области Абай осложняется погодными условиями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Как отметил заместитель акима области Абай Димитрий Гариков, также очень сложными являются и географические условия – по песчаным барханам с трудом пробирается даже вездеходная тяжелая техника. Ориентировочная площадь пожара составляет 30 тысяч га. Затронуты Батпаевское, Камышенское и Успенское лесничества.

»Пожарные борются с тремя очагами горения на различных участках. Угроза близлежащим населенным пунктам сохраняется, селу Бородулиха угрозы нет, но жители лесной зоны предупреждены и готовы к возможной эвакуации. Силы и средства, прибывшие из Астаны, находятся на страже в Каштакском направлении«, - добавил Д. Гариков.

В оперативном штабе, расположенном неподалеку от эпицентра пожара, работают аким области Абай, представители МЧС и МВД.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет.

Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара в области Абай.

Напомним, большой пожар произошел в Абайской области в мае. 22 мая возгорание началось на территории Алтайского края и перешло на территорию ГЛПР «Семей орманы» Абайской области.

По своей инициативе 277 жителей близлежащих населенных пунктов самостоятельно эвакуировались к родственникам.

Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел заседание Оперативного республиканского штаба на базе МЧС по тушению природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области. В Бородулихинском районе было создано три эвакуационных пункта, был объявлен режим ЧС. Общая площадь горения составила около 3500 га.

Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов поручил провести ревизию территории резервата «Семей орманы», полностью устранить очаги огня и тления, а также оценить ущерб от пожара в Абайской области.