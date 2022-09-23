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    Тушение пожара в гостинице «Зодиак» продолжается в Атырау

    23 Сентября 2022, 20:21

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау тушением пожара в гостинице «Зодиак» занимается 48 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, 22 сентября в 14:58 часов поступил вызов по факту задымления в одной из гостиниц города Атырау.

    По прибытию к месту вызова обнаружено, что горит кровля здания площадью 800 квадратных метров. В результате возгорания кровельного покрытия, пожар распространился на верхний третий этаж.

    В тушении пожара задействованы силы и средства ДЧС Атырауской области в составе 40 сотрудников, девять единиц техники, негосударственной противопожарной службы – восемь сотрудников, три единицы техники.

    Работа по борьбе с огнем продолжается.

    Как ранее сообщалось, гостиница горит в Атырау.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Пожар
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