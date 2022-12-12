Тушение пожара продолжается на побережье Каспия

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пожар в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря продолжается. Силы и средства ДЧС Атырауской области ведут борьбу с очагами возгорания камыша, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 декабря 2022 года на побережье Каспийского моря загорелись тростниковые заросли в 30 км от поселка Дамба. В связи с заболоченной местностью подобраться к огню было невозможно. С 9 декабря силами ДЧС Атырауской области совместно с сотрудниками государственного природного резервата «Ак Жайык» началось тушение тростниковой растительности на побережье Каспийского моря. Предварительная площадь пожара составила 41 гектар, из которых на сегодняшний день ликвидировано возгорание на 37 гектарах. Борьба с огнем продолжается. Угрозы для населенных пунктов нет. Ситуация находится под контролем ДЧС Атырауской области»,- сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщалось, на побережье Каспия вновь загорелся тростник.





Фото ДЧС Атырауской области



